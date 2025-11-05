Gazzetta: “Malumori? Chivu parlava di QUESTI 2 calciatori”

C’è stato un passaggio della conferenza stampa di Cristian Chivu, alla vigilia di Inter-Kairat, che non è passato senz’altro inosservato ai giornalisti presenti ad Appiano Gentile. Il tecnico, commentando le sue scelte di formazione in questi primi mesi da tecnico interista, ha fatto anche riferimento a dei calciatori arrabbiati per lo scarso minutaggio avuto nelle ultime partite.

Secondo quanto scritto da La Gazzetta dello Sport, sarebbero Acerbi e Frattesi i due nerazzurri ‘citati’ da Chivu durante la conferenza, ma non solo. Questo il passaggio incriminato: “Si parla di meritocrazia, ma i miei ragazzi sin dall’inizio hanno sempre lavorato bene e nessuno si è mai tirato indietro. Hanno sempre cercato di dare il massimo, con alti e bassi, con qualcuno più incazzato perché non ha giocato quanto si aspettava. Ma le mie scelte sono sempre ragionate e tengo sempre presente i minutaggi fatti, di accontentare tutti senza creare squilibri dal punto di vista difensiva”.

Secondo quanto scritto dalla rosea, oltre ai due italiani vi sarebbero altri calciatori non proprio soddisfatti dell’utilizzo avuto: “Il riferimento non troppo velato è ai malumori di Acerbi, Frattesi e non solo: questioni ordinarie, nelle grandi squadre dove la concorrenza è qualificata e motivata, perché la panchina non piace a nessuno”.