5 Novembre 2025
Formazioni ufficiali Inter-Kairat: tanto turnover per Chivu
Le scelte ufficiali di formazione
L’Inter sfida il Kairat in Champions League in mezzo a un calendario ricchissimo di impegni e per questo il tecnico nerazzurro Cristian Chivu ha optato per parecchio turnover. L’obiettivo di Lautaro Martinez e compagni sarà quello di trovare altri tre punti per continuare l’ottima marcia in Europa.
Per provare a vincere la sfida di questa sera a San Siro, l’allenatore dell’Inter fa parecchio turnover. Vengono infatti inseriti Carlos Augusto e De Vrij in difesa, a metà campo spazio a Frattesi e Zielinski mentre in avanti la scelta è ricaduta su Pio Esposito al fianco di capitan Lautaro.
Di seguito le formazioni ufficiali di Inter-Kairat del quarto turno della “League Phase” in Champions Lague:
5 Novembre 2025 – 21:00
Meazza, San Siro
Inter 3-5-2
Formazione1 – Sommer 31 – Bisseck 6 – De Vrij 30 – Carlos Augusto 2 – Dumfries 16 – Frattesi 23 – Barella 7 – Zielinski 32 – Dimarco 10 – Lautaro Martinez 94 – Pio Esposito Cristian Chivu
Panchina
13. J. Martinez, 40 Calligaris, 8 Sucic, 9 Thuram, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 17 Diouf, 20 Calhanoglu, 25 Akanji, 53 Alexiou, 95 Bastoni
Ballottaggi
Nessuno
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Di Gennaro, Darmian, Mkhitaryan
diffidati
Nessuno
Kairat 4-2-3-1
Formazione77 – Anarbekov 24 – Mrynskiy 25 – Shirobokov 80 – Sorokin 3 – Luis Mata 15 – Arad 4 – Kassabulat 55 – Gromyko 7 – Jorginho 9 – Satpayev 26 – Edmilson Rafael Urazbakhtin
Panchina
1 Zarutskiy, 82 Kalmurza, 5 Kurgin, 6 Sadybekov, 10 Zaria, 17 Baibek, 18 D. Glazer, 20 Tapalov, 33 Stanojev, 99 Ricardinho
Ballottaggi
Nessuno
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Elder Santana, Joao Paulo
diffidati
Nessuno
Arbitro: Luis Godinho
Assistenti: Rui Teixeira – Pedro Almeida
Quarto Uomo: Antonio Nobre
Var: André Narciso AVar: Tiago Martins