5 Novembre 2025

Chivu: “Pio e Lautaro compatibili. Ecco come sta Thuram”

Le parole del tecnico nerazzurro

Pochi minuti prima dell’inizio della sfida tra Inter e Kairat per il 4° turno di Champions League, il tecnico nerazzurro Cristian Chivu ai microfoni di Prime Video ha presentato con queste parole la partita di stasera a San Siro.

PARTITA “L’obiettivo è fare una gran prestazione, rispettare quelli che siamo noi e vincerla”.

ATTACCO “Pio e Lautaro sono compatibili. Ne ho avuti tre a disposizione per un mese è giusto fare rotazioni. Thuram non è ancora al 100% oggi forse farà qualche minuto. Bonny ha giocato a Verona ma c’è bisogno della leadership del capitano e partirà lui”.

LAUTARO “Non deve avere pensieri e deve essere consapevole che è campione del mondo, basta stare sereno e i gol arriveranno”.

