Marotta: “Vi svelo come sarà il nuovo stadio di Inter e Milan”

Le parole del presidente nerazzurro

Pochi minuti prima della partita tra Inter e Kairat, il presidente nerazzurro Beppe Marotta ha risposto ad alcune domande ai microfoni di Prime Video. Queste le dichiarazioni del numero uno del club milanese sullo stadio e sulla gara di oggi in Champions League.

SAN SIRO“Questo è uno stadio che è stato contenitore di grandi emozioni però ha fatto il suo tempo. Oggi è una giornata storica per l’Italia e i due club milanese perché Inter e Milan sono diventati padroni dell’area per creare uno stadio nuovo che risponda agli standard di modernità e sicurezza che possa garantire anni floridi alle due società”.

ATTACCO“C’è una sana concorrenza che siamo riusciti ad allestire quest’anno, nel rispetto delle persone e per fare molto bene. Chivu è bravo a gestirli e saperli utilizzare, le sue scelte sono ponderate. Thuram è sulla via del recupero, oggi è in panchina ma credo che abbiamo veramente un assetto offensivo di alto livello”.

LAUTARO“Io sono come lui, sempre serio. Sa di essere il capitano e di avere delle responsabilità in più, è normale essere così. Avere giocatori concentrati è importante”.

