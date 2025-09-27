BLITZ per Bastoni in Premier League: “Volontà chiara”

Alessandro Bastoni è uno dei pilastri dell’Inter, come dimostrato anche dalla sua prestazione contro il Cagliari. Le sue qualità, però, sono note in tutta Europa e i nerazzurri devono guardarsi anche dall’interesse di mercato creatosi attorno a lui.

Ne ha parlato Matteo Moretto, sul canale YouTube di Fabrizio Romano, rivelando come in estate ci siano stati sondaggi dalla Premier League. Tuttavia, la volontà di Bastoni è sempre stata chiara: rimanere all’Inter, sia oggi che in futuro.

Queste le sue parole:

“Bastoni in estate è stato sondato da diversi club molto importanti, soprattutto in Premier. Ma la volontà di Bastoni è sempre stata chiara: restare all’Inter. Bastoni è legatissimo all’Inter, ai suoi compagni, al club, alla città. Bastoni difficilmente lascerà l’Inter nel giro dei prossimi mercati, ma il retroscena è che ha sempre detto di no a tutti i club che si sono avvicinati”.