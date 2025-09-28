MOVIOLA di Cagliari-Inter: l’impressione sul fallo a Thuram

Nel quinto turno di Serie A, i nerazzurri di Cristian Chivu sono volati in Sardegna dove hanno ottenuto tre punti grazie ai gol di Lautaro Martinez e Pio Esposito. Cagliari-Inter è stata anche una partita molto corretta dal punto di vista disciplinare con l’arbitro Piccinini che non ha dovuto ricorrere a grandi aiuti o affrontare grossi problemi.

La moviola di questa sfida tra rossoblù e nerazzurri è infatti piuttosto semplice, come si legge dai quotidiani di oggi. Il Corriere dello Sport fa luce anche su un contatto nell’area del Cagliari che aveva lasciato qualche dubbio. Nel secondo tempo Thuram cade in area ma non è rigore perché è arrivato già sbilanciato:

“Thuram entra In area del Cagliari già leggermente sbilanciato, arriva il contatto con Luperto che gli è davanti: l’Impressione, al di là dell’entità dello scontro (minimo) è che l’attaccante nerazzurro sia già in caduta e che non cl siamo azioni fallose, Piccinini è proprio davanti ai due, ha visuale libera, fa proseguire. Corretto”.