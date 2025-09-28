28 Settembre 2025

Pio Esposito da sogno: “È una promessa definitiva”

L'attaccante dell'Inter protagonista ovunque

Nella vittoria dell’Inter sul campo del Cagliari è arrivato anche il primo gol per un grande gioiello nerazzurro, ovvero il giovane Francesco Pio Esposito. Il giovane centravanti è infatti riuscito a trovare il suo primo gol in Serie A con la maglia dell’Inter, dopo essere subentrato nella ripresa e i giornali oggi celebrano questa sua prima volta con ottimi voti e pensieri su di lui.

Di seguito le pagelle e i giudizi dei quotidiani sportivi italiani alla prova del talento classe 2005:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7 “È arrivato, è nato: il primo gol in Serie A è essenziale per spegnere il furore del Cagliari, è una promessa definitiva sull’avvenire. In mezz’ora vince il duello famigliare con Sebastiano”.

CORRIERE DELLO SPORT 6,5 “Prima gioia in Serie A. Dopo aver sfoggiato una difesa del pallone da manuale. Vince il confronto con il fratello”.

TUTTOSPORT 6,5 “Il primo gol in A va a premiare un’altra prestazione di sostanza con sponde e falli guadagnati”.

Federico De Milano

Federico De Milano, classe 1998, si è appassionato al calcio e si è avvicinato all'Inter grazie alle giocate di Adriano, suo primo idolo d'infanzia. Laureato in Comunicazione e iscritto all’Ordine dei Giornalisti dal 2023, scrive su Passione Inter dal 2024 e segue con interesse la cronaca delle partite, delle competizioni nazionali e continentali; interessato anche al calciomercato.