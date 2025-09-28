Pio Esposito da sogno: “È una promessa definitiva”

Nella vittoria dell’Inter sul campo del Cagliari è arrivato anche il primo gol per un grande gioiello nerazzurro, ovvero il giovane Francesco Pio Esposito. Il giovane centravanti è infatti riuscito a trovare il suo primo gol in Serie A con la maglia dell’Inter, dopo essere subentrato nella ripresa e i giornali oggi celebrano questa sua prima volta con ottimi voti e pensieri su di lui.

Di seguito le pagelle e i giudizi dei quotidiani sportivi italiani alla prova del talento classe 2005:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7 – “È arrivato, è nato: il primo gol in Serie A è essenziale per spegnere il furore del Cagliari, è una promessa definitiva sull’avvenire. In mezz’ora vince il duello famigliare con Sebastiano”.

CORRIERE DELLO SPORT 6,5 – “Prima gioia in Serie A. Dopo aver sfoggiato una difesa del pallone da manuale. Vince il confronto con il fratello”.

TUTTOSPORT 6,5 – “Il primo gol in A va a premiare un’altra prestazione di sostanza con sponde e falli guadagnati”.