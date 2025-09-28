Lautaro torna al top: “Impiega poco a ricordare chi comanda”

La sfida contro il Cagliari poteva rivelarsi piuttosto insidiosa ma a metterla fin da subito sui binari giusto ci ha pensato il leader dello spogliatoio dell’Inter, Lautaro Martinez. Il numero 10 nerazzurro ha siglato un gol molto importante che lo ha reso il quinto miglior marcatore di sempre in Serie A per la sua squadra. I giornali oggi esaltano il rientro in campo del Toro dopo l’infortunio che lo ha tenuto fermo a metà mese.

Di seguito le pagelle e i giudizi dei quotidiani sportivi italiani alla gara del capitano nerazzurro.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7 – “Dategli la combinazione e aprirà la cassaforte: diventano 12 i gol contro il Cagliari. Impiega poco a ricordare chi comanda: è il 5° realizzatore di sempre dell’Inter in A. Rientro efficace”.

CORRIERE DELLO SPORT 7,5 – “Gli bastano pochi minuti per confermarsi bestia nera del Cagliari. Ora sono 12 reti in 12 incroci. Ma nella sua gara c’è tanto altro oltre al gol. Smista il pallone, abbassandosi, contribuendo allo sviluppo della manovra. E, alla bisogna, sa pure sacrificarsi”.

TUTTOSPORT 7 – “Il capitano torna titolare e contro la sua vittima preferita non può che segnare. Poi prova piena.