Moratti torna a casa dall’ospedale: le sue condizioni

A fine agosto i tifosi dell’Inter avevano tristemente appreso la notizia del ricovero di Massimo Moratti che era finito in ospedale per l’aggravarsi delle sue condizioni di salute. L’ex patron nerazzurro aveva infatti riscontrato i sintomi di una brutta polmonite e così è stato ricoverato in terapia intensiva per diverse settimane.

Dopo circa un mese di ricovero presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, nelle scorse ore Moratti è potuto finalmente tornare a casa per il miglioramento delle sue condizioni di salute. L’ex presidente dell’Inter aveva iniziato un percorso di riabilitazione specifico per la respirazione ed era migliorato molto.

Da qui è arrivata la scelta dei medici di lasciar tornare a casa l’80enne, patron dell’Inter dal 1995 fino al 2013. Secondo La Gazzetta dello Sport, inoltre, Moratti non si sarebbe perso le partite dei nerazzurri di Cristian Chivu nemmeno dall’ospedale visto che le seguiva in televisione.