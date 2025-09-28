Cinque cose che abbiamo imparato da Cagliari-Inter 0-2

Finalmente è stata ottenuta quella continuità richiesta da Chivu e da tutti i tifosi nerazzurri: l’Inter batte in trasferta il Cagliari per 0-2 grazie ai gol di Lautaro e di Pio Esposito e raggiunge così il terzo successo di fila tra Serie A e Champions League, mettendosi dunque alle spalle le critiche per i ko con Udinese e Juventus.

Come di consueto qui su Passione Inter proviamo ad analizzare gli spunti più importanti delle partite della squadra di Chivu ed ecco elencate cinque cose che abbiamo imparato dalla vittoria nerazzurra in Cagliari-Inter, gara della 5^ giornata del campionato di Serie A.

1) Quella di Cagliari era una partita da cui si doveva uscire per forza con i tre punti e l’Inter lo fa, piazzando quella che a tutti gli effetti sembra essere stata proprio la miglior prestazione delle prime cinque gare di campionato. I nerazzurri sono stati in controllo e concentrati: tanti bei segnali per Chivu.

2) Questa è la terza vittoria consecutiva e la partita è stata chiusa finalmente senza subire gol. La condizione fisica appare buona e i cambi consentono non solo evitare un crollo nel finale, ma anche di mettere caratteristiche diverse. Chivu la sentiva molto e l’ha gestita bene contro un avversario inferiore ma ben allenato.

3) Il primo gol di Pio Esposito in Serie A, da centravanti vero. La gioia per il popolo nerazzurro arriva perché così gli anti-interisti abbasseranno un po’ la cresta invece di dire che è pompato inutilmente e dall’altro lato per i tifosi interisti c’è invece modo di rivedere finalmente un giocatore che unisce tutti e gasa un pubblico intero.

4) Chivu ha però ancora qualcosina da rivedere nelle marcature a zona sui calci piazzati e davanti dove l’Inter ha prodotto molto, ma paradossalmente ha fatto di più in un secondo tempo giocato meno bene del primo. Nella prima frazione invece i nerazzurri avevano dominato con sprazzi di grande calcio, ma senza creare occasioni enormi.

5) Come gioca Lautaro Martinez. Il capitano torna dall’infortunio e trascina tutti i suoi compagni di squadra con un gol molto prezioso sia per allontanare le critiche che per dare fiducia a tutta l’Inter. Quello che sigla subito in apertura di gara è il gol che gli permette di diventare quinto marcatore all-time in Serie A per il club nerazzurro.