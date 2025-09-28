Marotta: “Stadio? QUESTA è chance unica”, l’intesa col Milan

Continua a tenere banco in casa Inter il tema legato al futuro dello stadio di San Siro con il club nerazzurro che assieme al Milan sta cercando un accordo col comune per iniziare i lavori per il nuovo impianto che potrebbe sorgere sempre nella medesima area di quello attuale. Di questo ne ha parlato il presidente Beppe Marotta ai microfoni del Sole 24 Ore dove ha spiegato:

“Domani è una giornata importante per i club milanesi, ma lo è ancor di più per la città di Milano. Il dibattito che c’è stato nelle ultime settimane. Il dibattito che c’è stato nelle ultime settimane penso abbia contribuito a far prendere pienamente coscienza della situazione. L’attuale San Siro, per quanto sia nel cuore di tutti noi, non è più in grado di soddisfare le molteplici esigenze del calcio di oggi e di domani. Molti servizi anche essenziali non sono più all’altezza del nome della città e dei due club che Milano ospita”.

Marotta chiude facendo un augurio di intesa con la classe politica milanese: “Ribadisco, confido nel buon senso della classe politica milanese perché sappia cogliere un’occasione unica, che non si è forse mai verificata: non solo infatti i due club sono disponibili e desiderosi di fare questo investimento, ma anche le proprietà sono pronte a sostenere l’investimento per la costruzione del nuovo stadio e la risistemazione del quartiere. I nomi degli architetti coinvolti sono la testimonianza tangibile di quest’impegno”.