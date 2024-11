BLITZ dell’agente a San Siro: l’Inter sogna il colpaccio gratis

Lo scorso martedì sera, in occasione del successo europeo dell’Inter contro il Lipsia, a San Siro era presente un agente molto ricercato in questo momento. Ospite dei nerazzurri, infatti, Nick Mavromaras ha assistito al quarto successo consecutivo in questa Champions League della formazione di Simone Inzaghi.

Il noto procuratore, com’è risaputo, in questo momento è piena di impegni e telefonate per via del contratto in scadenza al termine di questa stagione del suo pezzo pregiato: Jonathan David. L’agente, che ieri sera è poi andato a Bologna per seguire da vicino l’attaccante canadese nella vittoria del Lille, nei mesi scorsi ha intrattenuto un primo importante contatto con i nerazzurri.

Nel suo soggiorno a Milano, come puntualizzato questa mattina da Tuttosport, ha inoltre alloggiato al Melià, utilizzato spesso proprio dal club interista come albergo di riferimento. Quello legato a David rimane per l’Inter il vero sogno della prossima estate, quando il contratto del centravanti andrà in scadenza con la società francese.

Al momento la trattativa rimane comunque in salita, non solo per un discorso di concorrenza, ma anche di costi. A fronte di una richiesta da sei milioni di euro netti per un quinquennale e di commissioni elevate per l’affare a costo zero, si prevede un esborso complessivo da 80 milioni di euro.