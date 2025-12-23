Blitz di mercato tra Atalanta e Inter: un nome sul tavolo

La sfida di domenica 28 dicembre alla New Balance Arena tra Atalanta e Inter sarà l’occasione per un confronto di mercato tra le due società. Secondo Tuttosport, i dirigenti delle due squadre si incontreranno per discutere in particolare del futuro di Marco Palestra. Da un lato ci saranno Luca Percassi e Tony D’Amico, dall’altro Beppe Marotta e Piero Ausilio.

Il giovane esterno destro rappresenta un obiettivo concreto per i nerazzurri che devono rafforzare proprio quella zona del campo. La valutazione del giocatore si aggira già sui 35-40 milioni di euro, una cifra importante che l’Inter non spende dai tempi pre-Covid, quando nel 2020 arrivò Hakimi per 43 milioni.

I rapporti tra le due società sono buoni da tempo. Pochi mesi fa è stata conclusa l’operazione Zalewski, e nemmeno la telenovela Lookman ha intaccato i legami tra i club. L’incontro servirà dunque a capire se esistono o meno le condizioni per portare avanti un’eventuale operazione.

La permanenza di Dumfries all’Inter non è più scontata dopo l’ultimo cambio di agente dell’olandese e Palestra potrebbe rappresentare una soluzione sia nell’immediato che per il futuro. In Viale della Liberazione sono in corso delle riflessioni, ma la concorrenza non manca: anche Napoli, Juventus e Arsenal hanno mostrato interesse per il ragazzo. Il nome potrebbe tornare d’attualità anche a fine stagione, ma l’Inter valuta anche altre piste come Dodò o Belghali.