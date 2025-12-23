Vice Bastoni dalla Serie A: nuova priorità per l’Inter

La ricerca di un difensore centrale è una delle priorità dell’Inter in vista della prossima stagione. L’obiettivo è ringiovanire e rinforzare il reparto arretrato a disposizione di Cristian Chivu, inserendo elementi di qualità e prospettiva.

Secondo quanto scritto da Il Giorno, i nerazzurri starebbero lavorando a fari spenti su Gila, difensore della Lazio con contratto in scadenza nel 2027. Il giocatore rientrerebbe in una lista di profili monitorati dalla dirigenza per rafforzare la retroguardia.

Oltre a Gila, nella lista dei possibili obiettivi figurano anche Palestra, Norton-Cuffy e Muharemovic. La necessità è duplice: trovare un vice Bastoni e un sostituto di Dumfries, che ha subito un infortunio e con ogni probabilità lascerà il club in estate.

L’Inter, inoltre, cerca anche qualcuno capace di portare qualità nella costruzione dal basso. L’eventuale cessione di Frattesi potrebbe consentire almeno un’entrata di peso nel reparto arretrato, dando maggiore margine di manovra sul mercato.