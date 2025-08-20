BLITZ Napoli per il bomber dell’Inter: “Offerti 45 milioni”

Il lungo infortunio di Romelu Lukaku ha scombussolato i piani del Napoli per quanto riguarda l’attacco della prossima stagione. I partenopei, infatti, sono dovuti tornare sul mercato per cercare un nuovo giocatore e hanno guardato anche in casa Inter.

Infatti, come rivelato da SportMediaset, nel mirino del Napoli ci sarebbe anche Francesco Pio Esposito dell’Inter. L’attaccante classe 2005 è il sogno del presidente Aurelio De Laurentiis, tanto che avrebbe offerto 45 milioni di euro ai nerazzurri.

L’Inter, però, non è intenzionata a privarsi del proprio gioiellino in nessun caso, tanto da aver rifiutato offerte anche da altri club. Secondo l’emittente, anche il Newscastle, pronto a offrire 50 milioni di euro, sarebbe stato respinto al mittente.