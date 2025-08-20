20 Agosto 2025

Allarme KO in Inter-Torino: “DUE giocatori non si allenano in gruppo”

Le ultime da Appiano Gentile

Manca meno di una settimana a Inter-Torino, esordio in Serie A della squadra di Cristian Chivu. Il tecnico dovrà subito rinunciare agli squalificati Calhanoglu e Pio Esposito. Tuttavia, rischiano di non essere gli unici indisponibili della gara.

Infatti, come riportato da Sky Sport, due giocatori non si sono allenati in gruppo nemmeno oggi. Si tratta di Carlos Augusto e Davide Frattesi, entrambi assenti nell’ultima amichevole contro l’Olympiacos. Il brasiliano è ancora alle prese con un affaticamento, mentre il centrocampista non è mai stato disponibile in questa fase prestagionale.

Come raccontato da Tuttosport, l’obiettivo di Frattesi starebbe lavorando per tornare in gruppo nel weekend, con l’obiettivo di strappare una convocazione all’ultimo per la gara di San Siro. Carlos Augusto, al contrario, dovrebbe fare del lavoro specifico per un paio di giorni, in via precauzionale.

