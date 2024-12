BLITZ Napoli per il bomber dell’Inter: “Operazione pronta a decollare”

Il duello tra Napoli e Inter prosegue anche fuori dal campo. Dopo lo scontro diretto di San Siro, il clima tra i due club è diventato più incandescente e potrebbe infiammarsi ulteriormente in sede di calciomercato. Il club partenopeo, infatti, sembra intenzionato a fare sul serio per Francesco Pio Esposito.

Il talento classe 2005 dell’Inter, attualmente in prestito allo Spezia, è un obiettivo del club partenopeo che, come riporta Il Mattino, è pronto a un nuovo incontro con l’entourage del giocatore. L’ostacolo principale sarà convincere Beppe Marotta, ma secondo il quotidiano l’operazione sarebbe pronta a decollare.

L’opinione di Passione Inter

Dei giovani talenti dell’Inter, il più piccolo dei fratelli Esposito è senza dubbio quello tenuto maggiormente in considerazione per il suo potenziale. Per questo motivo, pensare a un suo trasferimento al Napoli sarebbe una scelta controintuitiva, vista anche la volontà di Oaktree di puntare su giocatori giovani senza spendere troppo. E chi c’è di meglio se non un giocatore di talento del proprio vivaio?