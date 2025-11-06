Blitz a San Siro per Pio Esposito: due BIG per Inter-Kairat
L'attaccante nel mirino di due top club
La stagione di Francesco Pio Esposito non sta passando certo inosservata in giro per l’Europa. L’attaccante classe 2005, già protagonista dopo pochi mesi dal ritorno all’Inter, si è ritagliato parecchio spazio in questo avvio in maglia nerazzurra, complice anche l’infortunio di Marcus Thuram che ha tenuto fuori il francese per oltre un mese.
La sua crescita è sotto gli occhi di tutti e a suon di gol ha intenzione di diventare un punto fisso dell’Inter da qui ai prossimi anni. Allo stesso tempo, non mancano gli estimatori anche fuori dall’Italia pronti a corteggiarlo. Se la scorsa estate il Napoli aveva bussato alla porta dei nerazzurri con un’offerta molto alta, adesso sono due big come Bayern Monaco e Barcellona a seguire da vicino Pio Esposito.
Come riportato da Maurizio Russo su Calciomercato.it, nell’incontro di ieri tra Inter-Kairat erano presenti a San Siro osservatori tedeschi e spagnoli: “C’erano anche scout di Barcellona e Bayern Monaco in tribuna al Meazza per il match di Champions League contro il Kairat. Osservato speciale Pio Esposito, rimasto in campo 71 minuti e autore dell’assist per il gol vittoria di Carlos Augusto”.