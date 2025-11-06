Blitz a San Siro per Pio Esposito: due BIG per Inter-Kairat

La stagione di Francesco Pio Esposito non sta passando certo inosservata in giro per l’Europa. L’attaccante classe 2005, già protagonista dopo pochi mesi dal ritorno all’Inter, si è ritagliato parecchio spazio in questo avvio in maglia nerazzurra, complice anche l’infortunio di Marcus Thuram che ha tenuto fuori il francese per oltre un mese.

La sua crescita è sotto gli occhi di tutti e a suon di gol ha intenzione di diventare un punto fisso dell’Inter da qui ai prossimi anni. Allo stesso tempo, non mancano gli estimatori anche fuori dall’Italia pronti a corteggiarlo. Se la scorsa estate il Napoli aveva bussato alla porta dei nerazzurri con un’offerta molto alta, adesso sono due big come Bayern Monaco e Barcellona a seguire da vicino Pio Esposito.

Come riportato da Maurizio Russo su Calciomercato.it, nell’incontro di ieri tra Inter-Kairat erano presenti a San Siro osservatori tedeschi e spagnoli: “C’erano anche scout di Barcellona e Bayern Monaco in tribuna al Meazza per il match di Champions League contro il Kairat. Osservato speciale Pio Esposito, rimasto in campo 71 minuti e autore dell’assist per il gol vittoria di Carlos Augusto”.