“L’Inter è in pole su Giovane”: superate altre big italiane

Oltre ai tre punti conquistati, l’Inter la scorsa domenica al Bentegodi ha scoperto da vicino l’incredibile talento di Giovane Santana do Nascimento, noto a tutti semplicemente come Giovane. L’attaccante del Verona, che contro i nerazzurri ha siglato la sua prima rete nel campionato italiano, sta davvero impressionando per le sue caratteristiche tecniche e le sue innate capacità offensive.

Non è un caso se al termine della partita tra Verona-Inter il talento brasiliano è stato subito avvicinato da Cristian Chivu, il quale si è voluto complimentare di persona per la prestazione esibita contro i suo ragazzi. Un gesto che, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, avrebbe colpito Giovane e che ha fatto schizzare in alto le quotazioni del club nerazzurro sul mercato per il classe 2003.

Queste le indiscrezioni riprese dalla rosea:

“Le voci di mercato parlano già di un interessamento di alcune big, italiane e straniere, per questo ragazzo arrivato in riva all’Adige a parametro zero questa estate dopo essersi svincolato dal Corinthians. Inter, Napoli, Milan e Atalanta avrebbero chiesto informazioni al suo procuratore Beppe Riso. I nerazzurri sarebbero in pole avendo già registrato l’endorsment di Cristian Chivu come riportato dallo stesso giocatore alla fine della sfida al Bentegodi. “Mister Chivu mi ha detto ‘complimenti’ e che ho fatto una grande partita – ha detto Giovane -. Sono da quattro mesi qui in Italia, in Brasile non giocavo da otto; ringrazio Chivu, per me sono parole importanti e sono felice”. La firma sul contratto che lo lega all’Hellas fino al giugno del 2029 mette il club gialloblù in una condizione di forza. Attualmente il brasiliano ha un valore di mercato che si aggira sui 5 milioni, ma data l’età e le potenzialità espresse, il club del fondo statunitense Presidio Investors potrebbe decidere di prendere in esame offerte già per il prossimo mercato di gennaio, ma dai 10 milioni in su”.