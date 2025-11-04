Dove vedere Inter-Lazio, diretta tv e streaming del match
Le informazioni su come seguire l'incontro
Quando si gioca Inter-Lazio, 11^ giornata Serie A
Ad una settimana di distanza dalla vittoria arrivata quasi allo scadere con autogol di Frese, al termine di una partita soffertissima contro il Verona, la squadra di Cristian Chivu torna in campionato per Inter-Lazio. Si tratta dell’undicesima giornata di Serie A in programma domenica 9 novembre alle 20.45 a San Siro, ultimo turno di campionato prima della sosta di novembre dedicata alle Nazionali.
Inter-Lazio, dove vederla: DAZN o Sky?
Inter-Lazio verrà trasmessa domenica 9 novembre 2025 alle ore 20:45 in diretta tv esclusiva su DAZN. Sarà possibile seguire la gara scaricando l’app di DAZN su Smart TV, oppure attraverso una console di gioco o con dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.
Inter-Lazio sarà visibile anche in diretta streaming: gli abbonati potranno guardarla sul sito ufficiale di DAZN, oppure scaricando l’app su dispositivi come PC, tablet o smartphone. Gli abbonati DAZN che hanno attivato l’apposita opzione, inoltre, potranno seguire la partita sul satellite, sul canale ZONA DAZN.
Noi di Passione Inter saremo come sempre in diretta sui nostri canali YouTube e Twitch per seguire Inter-Lazio in diretta insieme a voi!