Probabili formazioni Inter-Lazio: dubbio Thuram

Reduce da due partite vinte con tantissima sofferenza in campionato contro il Verona e in Champions League contro il Kairat, l’Inter è chiamata ad alzare ulteriormente i giri del proprio motore in vista dell’ultimo appuntamento prima della sosta di novembre. Domenica 9 novembre alle 20.45, infatti, a San Siro si gioca Inter-Lazio, big match che i nerazzurri proprio non possono fallire per rimanere a stretto contatto con la cima della classifica.

Ancora qualche dubbio di formazione nella testa di Cristian Chivu che, in linea di massima, dovrebbe affidarsi ai titolarissimi, eccezion fatta per l’infortunato Mkhitaryan. Al suo posto è ancora Petar Sucic il super favorito, così come in difesa Acerbi è avanti su Bisseck. Ultimo ballottaggio in avanti dove Thuram ha recuperato completamente dall’infortunio: riuscirà a superare Bonny per far coppia con Lautaro?

Di seguito le probabili formazioni di Inter-Lazio: