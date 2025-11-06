6 Novembre 2025

Probabili formazioni Inter-Lazio: dubbio Thuram

Le possibili scelte di Chivu e Sarri

Reduce da due partite vinte con tantissima sofferenza in campionato contro il Verona e in Champions League contro il Kairat, l’Inter è chiamata ad alzare ulteriormente i giri del proprio motore in vista dell’ultimo appuntamento prima della sosta di novembre. Domenica 9 novembre alle 20.45, infatti, a San Siro si gioca Inter-Lazio, big match che i nerazzurri proprio non possono fallire per rimanere a stretto contatto con la cima della classifica.

Ancora qualche dubbio di formazione nella testa di Cristian Chivu che, in linea di massima, dovrebbe affidarsi ai titolarissimi, eccezion fatta per l’infortunato Mkhitaryan. Al suo posto è ancora Petar Sucic il super favorito, così come in difesa Acerbi è avanti su Bisseck. Ultimo ballottaggio in avanti dove Thuram ha recuperato completamente dall’infortunio: riuscirà a superare Bonny per far coppia con Lautaro?

Di seguito le probabili formazioni di Inter-Lazio:

9 Novembre 2025 – 20:45
Meazza, San Siro
logo Inter
Inter 3-5-2
Formazione
1 – Sommer 25 – Akanji 15 – Acerbi 95 – Bastoni 2 – Dumfries 23 – Barella 20 – Calhanoglu 8 – Sucic 32 – Dimarco 14 – Bonny 10 – Lautaro Martinez Cristian Chivu
Panchina
13 J. Martinez, 60 Taho, 6 De Vrij, 31 Bisseck,11 Luis Henrique, 30 Carlos Augusto, 7 Zielinski, 16 Frattesi, 17 Diouf, 9 Thuram, 94 P. Esposito
Ballottaggi
Acerbi-Bisseck 51-49%, Bonny-Thuram 55-45%
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Palacios T., Mkhitaryan, Di Gennaro, Darmian
diffidati
Nessuno
logo Lazio
Lazio 4-3-3
Formazione
94 – Provedel 29 – Lazzari 34 – Gila 25 – Provstgaard 77 – Marusic 8 – Guendouzi 32 – Cataldi 26 – Basic 18 – Isaksen 19 – Dia 10 – Zaccagni Maurizio Sarri
Panchina
35 Mandas, 55 Furlanetto, 4 Patric, 23 Hysaj, 3 Pellegrini, 21 Belahyane, 5 Vecino, 14 Noslin, 9 Pedro
Ballottaggi
Lazzari-Pellegrini 51-49%
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Cancellieri, Tavares N., Rovella, Castellanos, Gigot, Dele-Bashiru, Romagnoli
diffidati
Nessuno
Arbitro:
Assistenti:
Quarto Uomo:
