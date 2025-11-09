Svista clamorosa in Bologna-Napoli: “Hojlund da espulsione”

Episodio da moviola avvenuto durante il match di questo pomeriggio tra Bologna-Napoli, vinto per 2-0 dagli emiliani davanti al pubblico del Dall’Ara. Al 63′ della ripresa, dopo uno scontro di gioco con Ferguson, Rasmus Hojlund ha reagito con violenza a palla lontana andando a colpire per ben tre volte il centrocampista rossoblù alle sue spalle. Prima con due gomitate e poi con una manata sul fianco sinistro dello scozzese: gesto che Chiffi ha punito semplicemente con il cartellino giallo e che clamorosamente non è stato corretto dal Var.

Questa la moviola di Luca Marelli su Dazn: “C’era fallo da parte di Ferguson, che è entrato da tergo su Hojlund, Chiffi ha lasciato giocare per il vantaggio. Una volta che si torna indietro, doveva fischiare il fallo in favore del Napoli, però con un intervento differente a mio parere su Hojlund. Perché Hojlund ha caricato il colpo, ha stretto il pugno e stringere il pugno vuol dire dare forza al proprio colpo. E non è un cercare di divincolarsi, questo è proprio intenzione di colpire. Perché non è intervenuto il Var Meraviglia? Probabilmente perché ha ritenuto che il colpo, per quanto fosse stato caricato, non sia andato a segno nella sua pienezza, cioè non c’è stato un colpo secco. Detto ciò, a mio parere questo è un episodio da rosso. Da regolamento è ‘colpire o tentare di colpire’. In questa circostanza l’intenzione di Hojlund è molto chiara”.