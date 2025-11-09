Inter-Lazio, formazioni ufficiali: la scelta in attacco

Nell’undicesimo turno di Serie A si sono fermate tante grandi squadre: il Milan e la Juventus hanno pareggiato ieri negli anticipi del sabato contro Parma e Torino mentre oggi pomeriggio il Napoli è caduto a Bologna. A questo punto dovrà approfittarne Chivu che si gioca un Inter-Lazio molto importante per la classifica.

Per questo match che si disputa in casa a San Siro, il tecnico nerazzurro ha deciso di schierare al centro della difesa il rientrante Acerbi con Sucic al centro del campo al posto dell’infortunato Mkhitaryan. In attacco, infine, spazio alla coppia composta da Bonny e Lautaro con Thuram che quindi parte dalla panchina.

Di seguito le formazioni ufficiali di Inter-Lazio: