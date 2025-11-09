9 Novembre 2025
Inter-Lazio, formazioni ufficiali: la scelta in attacco
Le scelte ufficiali di Chivu e Sarri per questo match
Nell’undicesimo turno di Serie A si sono fermate tante grandi squadre: il Milan e la Juventus hanno pareggiato ieri negli anticipi del sabato contro Parma e Torino mentre oggi pomeriggio il Napoli è caduto a Bologna. A questo punto dovrà approfittarne Chivu che si gioca un Inter-Lazio molto importante per la classifica.
Per questo match che si disputa in casa a San Siro, il tecnico nerazzurro ha deciso di schierare al centro della difesa il rientrante Acerbi con Sucic al centro del campo al posto dell’infortunato Mkhitaryan. In attacco, infine, spazio alla coppia composta da Bonny e Lautaro con Thuram che quindi parte dalla panchina.
Di seguito le formazioni ufficiali di Inter-Lazio:
9 Novembre 2025 – 20:45
Meazza, San Siro
Inter 3-5-2
Formazione1 – Sommer 25 – Akanji 15 – Acerbi 95 – Bastoni 2 – Dumfries 23 – Barella 20 – Calhanoglu 8 – Sucic 32 – Dimarco 14 – Bonny 10 – Lautaro Martinez Cristian Chivu
Panchina
13 J. Martinez, 40 Calligaris, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 9 Thuram, 11 Luis Henrique, 16 Frattesi, 17 Diouf, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 94 Esposito
Ballottaggi
Nessuno
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Palacios, Mkhitaryan, Di Gennaro, Darmian
diffidati
Nessuno
Lazio 4-3-3
Formazione94 – Provedel 29 – Lazzari 34 – Gila 13 – Romagnoli 77 – Marusic 8 – Guendouzi 32 – Cataldi 26 – Basic 18 – Isaksen 19 – Dia 10 – Zaccagni Maurizio Sarri
Panchina
35 Mandas, 55 Furlanetto, 3 Pellegrini, 4 Patric, 5 Vecino, 9 Pedro, 14 Noslin, 21 Belahyane, 23 Hysaj, 25 Provstgaard
Ballottaggi
Nessuno
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Cancellieri, Nuno Tavares, Rovella, Castellanos, Gigot, Dele-Bashiru
diffidati
Nessuno
Arbitro: Manganiello
Assistenti: Berti – Cecconi
Quarto Uomo: Bonacina
Var: Di Paolo – AVar: Aureliano