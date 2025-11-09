Chivu: “Gruppo maturo. Acerbi? Ecco perché non ha giocato”

Pochi minuti prima dell’inizio della sfida tra Inter e Lazio dell’undicesima giornata di Serie A, il tecnico nerazzurro Cristian Chivu ha rilasciato alcune dichiarazioni su questa partita molto importante ai fini della classifica. Di seguito le sue risposte alle domande dei giornalisti di DAZN.

GRUPPO – “La dimostrazione si vedrà stasera, è facile vedere le risposte negli allenamenti anche se sono pochi perché si gioca ogni tre giorni. Chi gioca magari fa un programma diverso rispetto a chi non gioca. Il gruppo è maturo e sa cosa vuole. Quando fa degli errori capiscono i momenti ma anche i loro pregi”.

ACERBI – “Ci sono 22 giocatori e serve mantenere degli equilibri perché c’è bisogno di tutti in una stagione lunga. Serve anche gestire l’individuo e voglio che tutti si sentano coinvolti, l’ho sempre cercato di fare da inizio stagione. Ho avuto anche delle buone risposte di comprensione di quelli che si sono sentiti meno coinvolti o lasciati fuori. Questa è la forza del nostro gruppo: lasciare da parte l’egoismo. Tutti abbiamo un valore, sulla tattica miglioriamo anche per capire quando andare o meno per capire le distanze da coprire e non andare a caso perché poi ti scopri e rischi di soffrire”.