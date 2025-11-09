Annuncio SHOCK Calhanoglu: “Sarà l’ultimo anno all’Inter”

Il tormentone dell’ultimo mercato estivo dell’Inter, per quanto riguarda le voci sulle cessioni, è senza dubbio stato quello legato ad Hakan Calhanoglu che per molte settimane è sembrato vicino all’addio visto che c’era il Galatasaray (e anche altri club) sulle sue tracce, pronto a fare un’offerta al club.

Alla fine però l’Inter ha deciso di tenerlo e ora tornano voci su un addio. A dare credito a questa ipotesi è l’ex calciatore del Milan, Cristian Brocchi, che nel prepartita di Inter-Lazio ha fornito in diretta su DAZN queste sue sensazioni su un possibile addio di Calhanoglu al termine della stagione. Queste le sue parole:

“Calhanoglu è un calciatore meraviglioso in un momento top della sua carriera. Per me si gioca tutto quest’anno perché è l’ultimo anno che farà in nerazzurro. Ci tiene ad uscire a testa alta, ci tiene a vincere qualcosa, ci tiene a portare qualcosa di importante, perché secondo me sarà la sua ultima stagione all’Inter”.