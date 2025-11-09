La cronaca in diretta di Inter-Lazio 1-0: segui la partita LIVE
Dopo i passi falsi di Milan, Napoli e Juventus in questa undicesima giornata di Serie A, l’Inter dovrà stare attenta a non sbagliare anche lei. I nerazzurri ospitano infatti a San Siro un’avversario di prestigio come la Lazio di Sarri: la squadra allenata da Chivu dovrà quindi stare attente a non sottovalutare la partita per raccogliere i tre punti.
A partire dalle ore 20:45, qui su PassioneInter.com sarà disponibile la cronaca live minuto per minuto di Inter-Lazio. Segui la partita in diretta e con noi!
Cronaca live Inter-Lazio: segui l’11° turno di Serie A
32′ | Cartellino giallo per Akanji per intervento falloso ai danni di Zaccagni lanciato verso la porta
28′ | Ci prova anche Akanji da fuori area su appoggio di Dumfries, pallone sopra la traversa
24′ | Vicinissima al raddoppio l’Inter con Barella che cambia lato e serve Sucic che si inserisce sulla sinistra e calcia di prima sul secondo palo, di poco fuori
17′ | Grande occasione per Zaccagni che trova un corridoio libero, si accentra e tenta la conclusione: pallone che finisce alto fuori dallo specchio della porta
9′ | Tenta il raddoppio di testa Lautaro sulla battuta di Dimarco, ma il pallone finisce alto sopra la traversa
3′ | GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL INTER! HA SEGNATO LAUTARO MARTINEZ! Bastoni con qualità ruba palla ad Isaksen e serve il capitano che la insacca d’esterno siglando l’1-0!
1′ | Fischio d’inizio, è iniziata Inter-Lazio
1° TEMPO
Le formazioni ufficiali della partita
INTER (3-5-2): 1 Sommer; 25 Akanji, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 8 Sucic, 32 Dimarco; 14 Bonny, 10 Lautaro. A disposizione: 13 J. Martinez, 40 Calligaris, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 9 Thuram, 11 Luis Henrique, 16 Frattesi, 17 Diouf, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 94 Esposito. Allenatore: Cristian Chivu.
LAZIO (4-3-3): 94 Provedel; 29 Lazzari, 34 Gila, 13 Romagnoli, 77 Marusic; 8 Guendouzi, 32 Cataldi, 26 Basic; 18 Isaksen, 19 Dia, 10 Zaccagni. A disposizione: 35 Mandas, 55 Furlanetto, 3 Pellegrini, 4 Patric, 5 Vecino, 9 Pedro, 14 Noslin, 21 Belahyane, 23 Hysaj, 25 Provstgaard. Allenatore: Maurizio Sarri.
Arbitro: Mariani Assistenti: Berti-Cecconi Quarto ufficiale: Bonacina VAR: Di Paolo Assistente VAR: Aureliano