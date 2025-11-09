Pagelle LIVE Inter-Lazio: voti e giudizi

Nelle ultime partite sono arrivati i risultati ma non delle prestazioni brillanti, stasera per Chivu sarà importante vedere i suoi giocatori tornare a fare una bella prova in questo Inter-Lazio che si gioca stasera a San Siro per l’undicesimo turno del campionato di Serie A e che in caso di successo potrebbe lanciare i nerazzurri in classifica.

Di seguito le pagelle dei nerazzurri in questa sfida dell’11° turno di Serie A.

Pagelle Inter-Lazio: migliori e peggiori in campo

SOMMER 6 – Prima metà di primo tempo per lo più da spettatore con pochissimi tiri giunti dalle sue parti

AKANJI 6,5 – Grande lavoro dello svizzero sia in marcatura che in fase offensiva con una qualità dei piedi non indifferente per un centrale di difesa

ACERBI 6 -Torna in campo dopo tre gare ai margini e offre una prestazione concentrata senza sbavature nel confronto con Dia

BASTONI 6,5 – A lui vanno fatti grandi meriti per aver originato l’azione del gol che sblocca la partita con una grande recupero in zona offensiva, propedeutico al tiro di Lautaro

DUMFRIES 6 – Un paio di discese sempre pericolose per l’olandese che rimane anche attento in difesa e aiuta Akanji a contenere un cliente scomodo come Zaccagni

BARELLA 6 – Come sempre tanti palloni circolano dalle sue parti e non è mai una brutta idea farlo. Si inserisce spesso anche in area ma non arrivano grosse chance per segnare

CALHANOGLU 6 – Viene pressato molto dai centrocampisti laziali che non vogliono concedergli metri per costruire e per giocare la palla

SUCIC 6,5 – Protagonista nel primo tempo con giocate di grande qualità sia nello stretto che con dei lanci lunghi: partecipa attivamente e molto bene alla catena di sinistra formata da due professori come Bastoni e Dimarco

DIMARCO 6 – Presenza costante sulla fascia, anche oggi è di fatto un attaccante aggiunto per Chivu che crea molti pericoli nella difesa biancoceleste

BONNY 6 – Smista tanti palloni e crea gioco duettando con Lautaro anche se oggi gli manca il guizzo per incidere in area di rigore

LAUTARO MARTINEZ 7,5 – Pronti, via e stappa la partita con un gol eccezionale all’incrocio…meno male che non era in forma e poco preciso sotto porta

CHIVU 7 – Propone una formazione formata dai fedelissimi più due giovani come Sucic e Bonny che ormai sono dei titolari a tutto tondo e i meriti sono tutti suoi: preparata molto bene la tattica anti-Lazio per stasera

Inter-Lazio 1-0, il tabellino

Marcatore: 3′ Lautaro Martinez (I)

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 25 Akanji, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 8 Sucic, 32 Dimarco; 14 Bonny, 10 Lautaro. A disposizione: 13 J. Martinez, 40 Calligaris, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 9 Thuram, 11 Luis Henrique, 16 Frattesi, 17 Diouf, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 94 Esposito. Allenatore: Cristian Chivu.

LAZIO (4-3-3): 94 Provedel; 29 Lazzari, 34 Gila, 13 Romagnoli, 77 Marusic; 8 Guendouzi, 32 Cataldi, 26 Basic; 18 Isaksen, 19 Dia, 10 Zaccagni. A disposizione: 35 Mandas, 55 Furlanetto, 3 Pellegrini, 4 Patric, 5 Vecino, 9 Pedro, 14 Noslin, 21 Belahyane, 23 Hysaj, 25 Provstgaard. Allenatore: Maurizio Sarri.

Arbitro: Manganiello Assistenti: Berti-Cecconi Quarto ufficiale: Bonacina VAR: Di Paolo Assistente VAR: Aureliano