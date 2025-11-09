9 Novembre 2025
HIGHLIGHTS Inter-Lazio 2-0: perla assurda di Lautaro
Guarda le azioni salienti della sfida di San Siro
Highlights Inter-Lazio 2-0: gol Lautaro e Bonny
Arriva di nuovo una vittoria convincente dell’Inter che batte la Lazio con un 2-0 che porta le firme di Lautaro Martinez e Bonny. Si tratta della quarta vittoria di fila per i nerazzurri tra Serie A e Champions League con Chivu che può festeggiare il ritorno in vetta in classifica di fronte al caloroso pubblico di San Siro.
Rivivi la gara con gli highlights e leggi le pagelle di Inter-Lazio.
GOL LAUTARO 1-0:
GOL BONNY 2-0:
OUTSTANDING team move by Inter with Barella’s tenacity, drive of the ball & outside of the foot pass the key to slice Lazio open like a ripe orange. pic.twitter.com/nDgaDga9tj— Nima Tavallaey Roodsari (@NimaTavRood) November 9, 2025