9 Novembre 2025

HIGHLIGHTS Inter-Lazio 2-0: perla assurda di Lautaro

Guarda le azioni salienti della sfida di San Siro

Highlights Inter-Lazio 2-0: gol Lautaro e Bonny

Arriva di nuovo una vittoria convincente dell’Inter che batte la Lazio con un 2-0 che porta le firme di Lautaro Martinez e Bonny. Si tratta della quarta vittoria di fila per i nerazzurri tra Serie A e Champions League con Chivu che può festeggiare il ritorno in vetta in classifica di fronte al caloroso pubblico di San Siro.

Rivivi la gara con gli highlights e leggi le pagelle di Inter-Lazio.

GOL LAUTARO 1-0:

GOL BONNY 2-0:

Federico De Milano

Federico De Milano, classe 1998, si è appassionato al calcio e si è avvicinato all'Inter grazie alle giocate di Adriano, suo primo idolo d'infanzia. Laureato in Comunicazione e iscritto all’Ordine dei Giornalisti dal 2023, scrive su Passione Inter dal 2024 e segue con interesse la cronaca delle partite, delle competizioni nazionali e continentali; interessato anche al calciomercato.