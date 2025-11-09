Sfogo totale di Conte: “Qualcuno non vuol sentire”

Ha generato parecchio sconforto in casa Napoli la sconfitta maturata questo pomeriggio al Dall’Ara per 2-0 contro il Bologna. Una delusione ampiamente percepibile sia nello sguardo che nelle parole pronunciate da Antonio Conte al termine del match ai microfoni di Dazn.

Il tecnico leccese si è infatti detto preoccupato non solo per il risultato, ma soprattutto per la prestazione dettata da alcuni atteggiamenti che ancora non riesce a correggere all’interno dello spogliatoio e che stanno generando un’aria negativa intorno alla squadra. Una sconfitta che, oltre a rimettere in discussione il primato del Napoli, hanno fatto scaturire anche delle nuove domande sulle ambizioni scudetto degli azzurri.

Queste le parole di Conte a proposito della corsa al campionato: “Io sono preoccupato perché una squadra che viene indicata come protagonista assoluta e perde cinque partite significa che c’è qualcosa che non sta andando per il verso giusto. Non dobbiamo dimenticare a Napoli che dopo uno scudetto vinto siamo arrivati decimi e questo secondo me non è stato di grande insegnamento in generale, perché tante volte si pensa che dall’oggi al domani il brutto anatroccolo diventa cigno. L’anno scorso abbiamo fatto qualcosa di assoluto valore, straordinario, che non c’entra niente. Quest’anno stiamo continuando a lavorare, ma dobbiamo chiederci se lo stiamo facendo con l’entusiasmo giusto, con quella voglia di rivincita. Oppure crogiolandosi sul fatto che si è vinto, che magari ci indicano come favoriti, sono arrivati tanti giocatori nuovi e magari pensiamo qualcosa di diverso. Sicuramente non abbiamo quella energia positiva che c’era l’anno scorso, lo sanno benissimo i ragazzi cosa penso. Mi dispiace che non sto riuscendo a cambiare questa energia in questi quattro mesi, perché significa che non sto facendo un buon lavoro o che qualcuno non vuol sentire”.