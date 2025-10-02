BOMBA Ausilio-Arabia Saudita: cambia la scelta del DS

Da ormai due mesi a questa parte continuano a rimbalzare diversi rumours di mercato in merito al futuro di Piero Ausilio visto che è oggetto di interesse dell‘Al-Hilal, ricco club dell’Arabia Saudita che lo scorso mese di giugno ha messo sotto contratto anche l’ex allenatore nerazzurro Simone Inzaghi e il suo staff.

In un primo momento sembrava che Ausilio avesse chiuso la porta a questa opzione e che fosse pronto a restare ancora all’Inter ma adesso spunta un rilancio nell’offerta. Come riferisce Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, la proposta economica sarebbe ancora sul tavolo e potrebbero esserci novità future:

“Il DS dell’Inter è pienamente coinvolto nel progetto Inter e la sensazione fino a qualche giorno fa era che fosse destinato a rimanere in nerazzurro. La novità di oggi però è che l’Al-Hilal è ancora molto interessato a Piero Ausilio e sta trattando per farlo arrivare in Arabia. C’è un’offerta sul tavolo e questa situazione va monitorata”.