2 Ottobre 2025

BOMBA Ausilio-Arabia Saudita: cambia la scelta del DS

Il DS dell'Inter è corteggiato dall'Al-Hilal

Piero Ausilio

Da ormai due mesi a questa parte continuano a rimbalzare diversi rumours di mercato in merito al futuro di Piero Ausilio visto che è oggetto di interesse dell‘Al-Hilal, ricco club dell’Arabia Saudita che lo scorso mese di giugno ha messo sotto contratto anche l’ex allenatore nerazzurro Simone Inzaghi e il suo staff.

In un primo momento sembrava che Ausilio avesse chiuso la porta a questa opzione e che fosse pronto a restare ancora all’Inter ma adesso spunta un rilancio nell’offerta. Come riferisce Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, la proposta economica sarebbe ancora sul tavolo e potrebbero esserci novità future:

“Il DS dell’Inter è pienamente coinvolto nel progetto Inter e la sensazione fino a qualche giorno fa era che fosse destinato a rimanere in nerazzurro. La novità di oggi però è che l’Al-Hilal è ancora molto interessato a Piero Ausilio e sta trattando per farlo arrivare in Arabia. C’è un’offerta sul tavolo e questa situazione va monitorata”.

