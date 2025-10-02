Bernardo Silva in Italia: Fabrizio Romano svela il club

Negli ultimi anni il Manchester City sta continuando a mandare avanti un processo di ringiovanimento che ha come conseguenza anche il dover dire addio a tanti campioni che hanno scritto pagine iconiche della storia recente del club inglese come Akanji (arrivato all’Inter), De Bruyne, Walker, Cancelo, Ederson, Sterling.

Un altro grande talento che può partire è Bernardo Silva che sta riflettendo seriamente sulla sua possibilità di lasciare la Premier League dopo tanti anni e di provare un’esperienza altrove. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, il trequartista portoghese potrebbe diventare una ghiotta occasione anche per i club italiani.

Il giornalista esperto di mercato rivela che le notizie sulla Juventus in questo momento non trovano conferma ma che Bernardo Silva può diventare un nome interessante per tutti i grandi club di Serie A, senza quindi escludere l’Inter. Il contratto del classe 1994 scadrà a fine stagione e sarà quindi disponibile a parametro zero.