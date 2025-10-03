Chivu non ha più dubbi: esordio da titolare con la Cremonese

Giornata di vigilia in casa Inter in vista dell’ultimo appuntamento prima della sosta dedicata alle Nazionali. Domani alle 18.00, infatti, i nerazzurri saranno di scena a San Siro nel match in programma contro la Cremonese. Una partita di cui Cristian Chivu parlerà in conferenza stampa con i giornalisti questo pomeriggio a partire dalle 14.00.

Per quanto riguarda le possibili scelte di formazione, il tecnico si porta dietro ancora qualche dubbio. Sicuramente, saranno diversi i cambi rispetto alla squadra mandata in campo lo scorso martedì sera in Champions League contro lo Slavia Praga. Tra questi, sarà assente Marcus Thuram che a causa del risentimento al bicipite femorale della coscia sinistra dovrà stare ai box per un mese circa.

Al suo posto, come confermato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, è pronto all’esordio da titolare Ange-Yoan Bonny. Salvo sorprese dell’ultim’ora, sarà l’attaccante francese a partire dal primo minuto domani pomeriggio al fianco di Lautaro Martinez. Chivu, che lo conosce dai tempi di Parma, lo ritiene pronto per il debutto davanti al pubblico di San Siro. Durante la gara, infine, ci sarà spazio anche per Pio Esposito, pronto a dare il cambio ad uno dei due centravanti.