Il tecnico pazzo di Carlos Augusto: “Mi serve uno così”

Tra i cambi previsti in occasione di Inter-Cremonese, potrebbe esserci la solita alternanza sulla corsia di sinistra tra Carlos Augusto e Federico Dimarco. Il brasiliano, la cui duttilità è ormai rinomata, è una risorsa preziosa per Cristian Chivu non solo nella posizione di esterno a tutta fascia, ma eventualmente anche come vice Bastoni nei tre di difesa.

Chi ha compreso perfettamente le qualità del difensore nerazzurro è Carlo Ancelotti. Il commissario tecnico del Brasile, proprio per questa ragione, ha deciso di inserire il nome di Carlos Augusto nell’elenco di convocati per i prossimi impegni della Nazionale verdeoro. L’allenatore italiano, nel commentare la lista dei calciatori chiamati, ha esaltato le qualità del difensore mancino che ora sogna anche il Mondiale.

Queste le sue parole: “Mi serviva un difensore in più, visti i problemi degli ultimi tempi, e ho pensato che Carlos Augusto potesse aiutarci visto che nell’Inter gioca spesso da centrale difensivo. Non è detto che tutti quelli che verranno poi saranno convocati per il Mondiale, ma avevo intenzione di dare delle opportunità a qualcuno anche in prospettiva”.