Bomba di CorSera: “Chiesa-Inter nelle ultime ore di mercato”

Si scalda giorno dopo giorno la pista in casa Inter che porta al nome di Federico Chiesa. L’esterno italiano è stato messo fuori rosa della Juventus e dovrà necessariamente trovare una nuova sistemazione entro il 30 agosto per non rischiare di vivere una stagione ai margini del club bianconero.

Come risaputo, in Italia è forte nei suoi confronti l’interesse di due club in particolare: Roma e Inter. Il club giallorosso lo vorrebbe qualora riuscisse a vendere Paulo Dybala in Arabia Saudita; per i nerazzurri, invece, Chiesa viene visto soprattutto più come opportunità a costo zero per la prossima estate.

Come rivelato dal Corriere della Sera, però, la trattativa tra l’Inter e il talentuoso attaccante potrebbe accendersi negli ultimi giorni di agosto: “Gli obiettivi sono piuttosto giovani come Tomas Palacios, con il cartellino conteso fra due club (il Talleres e l’Independiente Rivadavia): Javier Zanetti si sta spendendo in prima persona per risolvere il rebus. Meno netta è la chiusura del management nerazzurro verso Federico Chiesa, la riserva di lusso della Juve, magari sacrificabile nelle ultime ore del mercato”.

Vedremo se da parte dell’Inter, che in questo momento si trova alla ricerca di un difensore centrale di piede mancino, ci sarà la volontà di accontentare le richieste di Chiesa e chiudere un colpo che farebbe parecchio discutere.