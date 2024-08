Dybala proposto all’Inter: ECCO la risposta di Oaktree

Ci risiamo, come due anni fa si riapre il capitolo Paulo Dybala in casa Inter. L’attaccante argentino, che nel 2022 ha sfiorato l’approdo a Milano, torna ad essere accostato ai colori nerazzurri. In quell’occasione fu il clamoroso ritorno in prestito di Romelu Lukaku a far saltare sul più bello il colpo a parametro zero, favorendo dunque il sorpasso della Roma.

Stavolta, l’Inter dovrebbe invece intavolare una trattativa coi giallorossi per acquistare il suo cartellino. Come risaputo, il club capitolino ha clamorosamente aperto alla cessione di Dybala per liberarsi di un ingaggio assai pesante del proprio organico. L’offerta dell’Al Qadsiah è già stata accettata dalla Roma, mentre l’argentino non sembra essere così convinto di lasciare l’Europa per l’Arabia Saudita in questo momento della sua carriera.

Anche per questa ragione, come rivelato questa mattina dal Corriere della Sera, negli uffici di Viale della Liberazione è stato riproposto negli ultimi giorni il nome della Joya: “Intermediari hanno provato a sondare l’interesse dell’Inter, che in questo momento, anche a causa dei paletti imposti da Oaktree, non può contemplare profili simili per età e ingaggio”.