Chiesa-Inter, conferma clamorosa: “Stanno trattando”

L’Inter fa sul serio per Federico Chiesa e nelle scorse ore è arrivata la conferma definitiva. Il club nerazzurro starebbe già trattando l’acquisto dell’esterno in rotta con la Juventus, finito fuori squadra nelle ultime settimane per non aver rinnovato il contratto in scadenza tra meno di un anno.

Nel primo appuntamento stagionale di Sky Calcio Club, Beppe Bergomi ha confermato tutto. Imbeccato dalla provocazione di Paolo Di Canio, l’ex interista non ha potuto fare a meno che riconoscere un forte interesse da parte dei nerazzurri.

L’ex attaccante ha infatti invitato Bergomi a rivelare la trattativa: “Stanno trattando, staranno trattando. Tu lo sai zio, che staranno trattando. Non fare il furbino”. A quel punto, dopo una risata d’imbarazzo molto sospetta, l’ex Inter ha ammesso: “Certo, ormai c’è rottura…”