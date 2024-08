Palacios, l’allenatore conferma tutto: “Non convocato per un motivo”

Sono ore calde intorno a Tomas Palacios, difensore argentino classe 2003 che potrebbe presto approdare all’Inter, con la trattativa che vede Javier Zanetti coinvolto in prima persona.

Nella notte italiana si è disputata la partita di campionato argentino fra fra Independiente Rivadavia e Talleres. Il giocatore, in prestito ai primi ma di proprietà dei secondi, non è stato convocato dall’allenatore Martin Cicotello, che dopo la partita ha spiegato le motivazioni dell’esclusione durante la conferenza stampa:

“Il motivo per cui Palacios non è stato convocato oggi è dovuto alla sua situazione contrattuale e a un suo possibile trasferimento. Per questo oggi non è a disposizione“.