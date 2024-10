Bomber SCATENATO, doppietta in Champions e messaggio all’Inter

Il principale obiettivo dell’Inter del prossimo calciomercato non smette di segnare a raffica. Dopo la tripletta messa a segno in campionato a fine settembre, ieri sera in Champions League è arrivata una doppietta decisiva contro l’Atletico Madrid.

Jonathan David, giunto all’ultimo anno di contratto con il Lille, sta vivendo un momento d’oro. Con due marcature, la prima su calcio di rigore e la seconda con deviazione, ieri sera l’attaccante canadese ha messo in ginocchio l’Atletico Madrid con una rimonta da favola in Spagna.

Si tratta del terzo centro in questa Champions dopo il gol decisivo con cui aveva mandato al tappeto nell’ultimo turno europeo anche il Real Madrid. David dimostra così di essere non solo uno dei migliori prospetti in circolazione in avanti, ma anche un’occasione da dover cogliere ad ogni costo sul mercato dei parametri zero la prossima estate.

Un messaggio indiretto all’Inter che da settimane viene accostata al calciatore: mantenendo questo rendimento, la concorrenza su David diventerà giorno dopo giorno sempre più spietata. Marotta e Ausilio, per compiere l’ennesimo capolavoro di mercato, dovranno mettere il turbo e bloccare quanto prima il forte classe 2000.