Arbitro di Inter-Juventus nella bufera: “Indignazione totale”

Mancano ancora diversi giorni al derby d’Italia tra Inter e Juventus, in programma domenica 27 ottobre alle ore 18.00 a San Siro, eppure sono già nate le prime polemiche in riferimento alla designazione arbitrale.

Come annunciato ieri dall’Aia, sarà Marco Guida a dirigere la sfida scudetto tra nerazzurri e bianconeri. L’arbitro, però, dopo l’ultimo match arbitrato ieri sera in Champions League a Madrid tra Atletico e Lille è stato travolto dalle polemiche.

In Spagna, ad esempio, il diario Marca ha parlato di ‘indignazione totale’ tra le fila dei colchoneros per la gestione arbitrale dell’incontro europeo. A far discutere è stato soprattutto il calcio di rigore assegnato al Lille per un intervento in ritardo di Koke, arrivato però dopo un presunto tocco con il braccio di un avversario.

Un arbitraggio che ha fatto scattare l’ira del Cholo Simeone al termine dell’incontro: “Non c’è niente. Bisogna spiegare perché è stato rigore. Mano o no, Koke contro due… Speriamo di poter vedere qualcosa e dire che l’Uefa ha fatto bene. Speriamo che qualche volte ci tocchi un favore e che queste situazioni possono capitare, perché fanno parte del calcio”.

Dello stesso avviso anche Oblak: “Non so, ha detto che era mano, ma alla fine non so cos’abbia fischiato. Nessuno lo capisce, spero lo capisca lui”. Così come Julian Alvarez che ha indicato il tiro del dischetto come un momento determinante del match: “E’ una giocata chiave. Eravamo dentro la partita con il pareggio, è stata decisiva”.