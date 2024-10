L’Inter U19 è uno spettacolo: in Youth League è dominio TOTALE

Con la vittoria ottenuta ieri sera in pieno recupero, l’Inter ha ottenuto tre punti importantissimi in ottica classifica. La squadra di Simone Inzaghi, infatti, si trova in questo momento nei primi otto posti validi per l’accesso diretto agli ottavi di finale di Champions League.

Se i nerazzurri si sono comportati più che bene nelle prime tre giornate, non scherza neanche la formazione U19 dell’Inter in Youth League. La squadra di Andrea Zanchetta, infatti, si ritrova in vetta alla classifica a punteggio pieno insieme ad Atalanta e Salisburgo.

Dopo i successi contro Manchester City e Stella Rossa, ieri pomeriggio è arrivata anche la vittoria sull’insidioso campo dello Young Boys. I nerazzurri hanno trionfato per 2-3 con gol nel finale di Alexiou, nonostante l’inferiorità numerica per l’espulsione di Quieto. Un inizio travolgente dell’Inter U19 che si conferma tra le formazioni più interessanti in Europa a livello giovanile.