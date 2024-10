Inter-Juventus, che tegola per Inzaghi: “Assenti sicuri”

Le brutte notizie non smettono di arrivare ad Appiano Gentile da qualche giorno a questa parte. Dopo gli infortuni di Hakan Calhanoglu e Francesco Acerbi, ieri sera – su un mano erboso artificiale particolarmente temuto da Simone Inzaghi – anche Carlos Augusto è stato costretto a dare forfait per un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra.

L’esterno brasiliano quest’oggi si sottoporrà ad esami strumentali, ma l’impressione è che il problema accusato possa essere più grave del previsto. Per quanto riguarda l’attuale bollettino medico dei nerazzurri, come scritto da La Gazzetta dello Sport, in vista di Inter-Juventus di domenica sera saranno diversi gli assenti.

Oltre a Carlos Augusto, non faranno in tempo a recuperare sia Calhanoglu che Acerbi. Da valutare le condizioni di Tajon Buchanan, mentre chi dovrebbe farcela a rientrare tra i convocati è Asllani.