La moviola di Young Boys-Inter: “Mancano due espulsioni”

Soffrendo anche più del previsto, l’Inter è riuscita con un gol quasi allo scadere di Marcus Thuram ad uscire con i tre punti dalla trasferta di Berna. Contro lo Young Boys, alla terza giornata di Champions League, Simone Inzaghi è riuscito a riprendere in mano il match soprattutto grazie ai cambi effettuati nel corso della ripresa.

Una partita che rischiava di mettersi male dopo il tiro dal dischetto sbagliato da Marko Arnautovic ad inizio secondo tempo. Un rigore provocato da un intervento in ritardo dentro l’area di rigore svizzera su Dumfries che, secondo La Gazzetta dello Sport, avrebbe dovuto portare al secondo giallo di Hadjam. Nel corso della partita, però, da rivedere anche un altro potenziale cartellino rosso all’indirizzo di Monteiro per condotta violenta sempre sull’olandese.

Questa la moviola della rosea: “Nel primo tempo quattro cartellini gialli tra il 33’ e il 36’. Corrette le ammonizioni per Hadjam (fallo su Dumfries) e Imeri (che ferma Frattesi). Oliver grazia invece Monteiro, che reagisce a una trattenuta di Dumfries con una manata in testa all’olandese: l’arbitro li ammonisce entrambi ma l’attaccante degli svizzeri era da rosso per condotta violenta. Al 2’della ripresa Oliver non ha dubbi nel fischiare il rigore per l’Inter ma anche qui manca un cartellino: la trattenuta di Hadjam, già ammonito, non era un intervento genuino. Check del Var dopo l’errore di Arnautovic: la posizione del portiere Von Ballmoos è regolare”.