“Inter pareggia in Svizzera”: la TV fa una figuraccia

In una serata complicata, l’Inter è riuscita a trovare la vittoria contro lo Young Boys solo nei minuti di recupero, grazie al guizzo di Thuram. Un successo importantissimo per la corsa in Champions League dei nerazzurri, che a un certo punto sembrava essere insperato e che, evidentemente, ha colto qualcuno alla sprovvista.

El Chiringuito TV, infatti, ha pubblicato sul proprio profilo Telegram un post nel quale afferma come la gara di Champions League di Berna sia finita 0-0. Un errore grave che a quasi due ore dal termine della gara non è ancora stato corretto.

Questo il posto: