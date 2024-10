VIDEO – Arnautovic DISPERATO: Inzaghi corre a CONSOLARLO!

Serata nera per Marko Arnautovic, protagonista in negativo nella sfida di Champions League tra Young Boys e Inter. L’attaccante austriaco non solo ha giocato una brutta gara, ma ha anche sbagliato un rigore in avvio di ripresa.

Sostituito poi da Inzaghi, Arnautovic è apparso disperato in panchina per tutto il resto della gara. A consolarlo ci ha pensato proprio Simone Inzaghi. Al momento del gol di Thuram, dopo il gol il tecnico è subito corso a parlare con l’austriaco per rincuorarlo. Un gesto molto bello.

