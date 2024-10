Infortunio Carlos Augusto: quante partite salta con l’Inter

Serata complicata a Berna per l‘Inter, che contro lo Young Boys trova la vittoria solo nel recupero. La trasferta di Champions League si era complicata con l’errore dal dischetto di Arnautovic e con l’infortunio di Carlos Augusto.

L’esterno brasiliano è stato sostituito al 53′ da Dimarco, dopo che si è accasciato al suolo per un risentimento al flessore della coscia sinistra. Gli esami strumentali chiariranno meglio le sue condzioni, ma c’è il rischio che l’Inter debba fare meno di lui per un bel po’ di partite. Probabile, infatti, che Carlos Augusto possa tornare in campo solo dopo la sosta delle nazionali di novembre.