Arnautovic, la bocciatura è definitiva: “E’ trasparente”

E’ stata un’occasione sprecata quella di ieri sera per Marko Arnautovic contro lo Young Boys. L’attaccante austriaco, schierato dal primo minuto nel reparto offensivo dell’Inter al fianco di Mehdi Taremi, non ha certo brillato. Per l’ex Bologna è stata una serata da dimenticare, non solo per la prestazione ma anche per l’errore dal dischetto ad inizio ripresa.

Anche per questo motivo i principali quotidiani sportivi italiani non sono stati generosi nei confronti di Arnautovic, punito nelle pagelle di ieri sera con voti insufficienti:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 4 – Il rigore è l’episodio, eppure almeno lì si vede. Perché per il resto è praticamente trasparente, mai da riferimento per i suoi.

CORRIERE DELLO SPORT 4.5 – Pesa l’errore dal dischetto ad inizio ripresa: esce sconsolato. Era una grande occasione per riacquisire entusiasmo e punti nelle gerarchie di Inzaghi: sprecata.

TUTTOSPORT 5 – Il rigore sbagliato pesa come un macigno sulla sua serata.

PASSIONE INTER 4 – Inzaghi lo vede fuori dal gioco e lo richiama subito, ma non riesce a scuotersi e finisce per toccare pochissimi palloni. Al contrario, sprofonda: ha l’opportunità per il riscatto, ma fallisce il calcio di rigore, calciando male.