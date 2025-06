Bonny all’Inter, è FATTA! Tutte le cifre dell’affare

Dopo settimane di trattative, alla fine la tanto attesa fumata bianca è arrivata: Ange-Yoan Bonny sarà un nuovo giocatore dell’Inter. Il club nerazzurro e il Parma hanno trovato l’accordo in queste ore e la trattativa ora va solo ufficializzata.

Lo ha annunciato Fabrizio Romano sui suoi profili social. L’esperto di mercato ha svelato i costi dell’operazione dal valore di 23 milioni di euro, più 3 di bonus, con l’operazione che non sarebbe mai stata in dubbio, nonostante l’interesse di altri club.

Ad aggiungere ulteriori dettagli sull’operazione è stata Sky Sport, che ha sottolineato come l’Inter e Bonny abbiano raggiunto l’accordo per un contratto di 5 anni, fino al 2030, per circa 2 milioni di euro a stagione. Attesa ora per le visite mediche e per la firma del giocatore.