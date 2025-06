Calhanoglu a SORPRESA in Turchia: l’annuncio sul suo futuro

Si stanno intensificando le voci attorno al futuro di Hakan Calhanoglu, che potrebbe dire addio all’Inter per indossare la maglia del Galatasaray. Soprattutto in Turchia, si starebbero diffondendo voci sulla volontà del giocatore.

In queste ore ne è arrivata un’altra, riportata dal Marca Sports sul proprio profilo X. Calhanoglu sarebbe volato in Turchia per un matrimonio e, intercettato all’aeroporto, avrebbe risposto “Speriamo” alla domanda di un giornalista sul suo possibile trasferimento al Galatasaray.

Va specificato come non ci siano testimonianze audio e video di questa notizia, ma solo una foto che ritrae il calciatore dell’Inter. Successivamente, è stato pubblicato un altro post, con una dichiarazione di Calhanoglu all’emittente A Spor. Queste sarebbero state le sue parole:

“”Non voglio parlare del mio trasferimento. Spero che tutto ciò che sarà meglio per il mio trasferimento si avveri.”

Questi i due post pubblicati su X:

ÖZEL | Hakan Çalhanoğlu, transfer görüşmeleri için İstanbul'da.



– Galatasaray'a gelecek misin?



Hakan Çalhanoğlu: "İnşallah." pic.twitter.com/s3qnlDbRbc — Le Marca Sports (@lemarcaspors_) June 28, 2025