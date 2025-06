Bonny-Inter, avanti tutta: quanto costa e quando può arrivare

Sono due i nomi forti per l’attacco dell’Inter in vista della prossima stagione: Bonny del Parma e Hojlund del Manchester United. L’orientamento del club nerazzurro sembra essere piuttosto chiaro, considerate le caratteristiche che accomunano i due profili. Entrambi classe 2003, hanno già accumulato alle spalle un’esperienza importante nel campionato italiano e sono soprattutto dotati di una fisicità considerevole che potrebbe aggiungere nuove qualità all’attacco di Chivu.

Confermando l’accelerata dell’Inter su Bonny, questa mattina La Gazzetta di Parma si è pure sbilanciata: “L’attaccante francese dovrebbe passare all’Inter. Mancavano i margini e i tempi tecnici per chiudere subito un’operazione complessa e il termine ultimo, le 20 di ieri sera, della prima finestra estiva di calciomercato ha, in pratica, rimandato l’affare a luglio. Quando i nerazzurri torneranno all’assalto, forti dei contatti positivi delle scorse ore e degli ottimi rapporti tra le due società, con la concreta e fondata speranza di poter condurre la trattativa in porto. Fermo restando che il costo del cartellino si aggira attorno ai 25 milioni di euro, bisogna ancora trovare l’accordo su formula e modalità di pagamento (da non escludere l’inserimento di contropartite)”.