Romano: “La verità sull’incontro di mercato tra Inter e Parma”

Dopo la cena andata in scena ieri sera tra i dirigenti di Inter e Parma a Milano, sono venuti fuori nuovi dettagli dell’incontro tra i due club. In particolare, sono stati due i piatti forti trattati nel corso della serata ed entrambi su richiesta espressa dai nerazzurri. Ad aggiungere altre novità ci ha pensato Fabrizio Romano, il quale ha confermato i profili di Bonny e Leoni in ottica Inter.

Queste le parole dell’esperto di mercato: “C’è stato un incontro tra Inter e Parma per diversi profili. Mi dicono che hanno parlato di diversi giocatori, soprattutto di Bonny che resta un obiettivo per l’attacco dell’Inter. Inter apprezza molto il calciatore ed ha già avuto diversi incontri per capire la fattibilità di questa operazione. Bonny piace anche al Napoli, ma non è l’unico nome nella lista”.

L’Inter, secondo Romano, si è difatti piazzata sui due calciatori, in attesa portare gli affari nel vivo: “Per l’Inter Bonny e Hojlund sono i due nomi principali. Si continua a parlare per entrambi, ma al momento non siamo in una fase di chiusura. Ci vorrà pazienza per Bonny, l’Inter ha chiesto ulteriori informazioni anche per Giovanni Leoni, giocatore che piaceva già da prima e ancor più con l’arrivo di Cristian Chivu. L’Inter ha voluto porre le basi, confermare il proprio interesse e capire le intenzioni del Parma”.